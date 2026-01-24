Війсьоковому посадовцю загрожує до 10 років увʼязнення

На Тернопільщині на хабарі затримали заступника начальника Кременецького ТЦК та СП, який погрожував побитому після ДТП військовому Миколі Духанову. Про це повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

«Історія з побиттям військовослужбовця у Кременці, яка активно поширюється в соціальних мережах, набула продовження [...] Упродовж цих днів до мене зверталися громадяни із запитаннями, чи буде надано правову оцінку діям заступника начальника Кременецького ТЦК, який під час цієї конфліктної ситуації замість допомоги потерпілому почав висловлювати йому претензії. Він поводився зухвало на місці події, фактично захищаючи так званих “мажорів на квадроциклах”», – написав Сергій Зюбаненко.

Як стверджує Сергій Зюбаненко, раніше діям військового посадовця не могли надати правову оцінку, оскільки правоохоронці працювали над викриття його корупційної схеми. За словами начальника Нацполіції Тернопільщини, у пʼяницю, 23 січня, посадовця ТЦК затримали під час одержання 3 тис. доларів хабаря. За гроші підполковник обіцяв 28-річному жителю області оновити його військово-облікові документи та зняти з розшуку.

Підполковника Кременецького ТЦК затримали під час одержання хабаря

Підполковнику Кременецького ТЦК та СП планують оголосити підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді увʼязнення строком від 5 до 10 років.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 січня стало відомо, що у місті Кременець на Тернопільщині майора ЗСУ Миколи Духанова побили двоє чоловіків. Жінка військового розповіла, що 11 січня її чоловік, який перебував у відпустці, потрапив у ДТП – зіткнувся з пʼяним водієм квадроцикла. Після аварії нетверезий та його товариш напали на військового. Під час бійки Микола Духанов отримав перелом носа та гематоми по всьому тілу.

Крім того, Микола Духанов розповів, що після інциденту на місце події прибули друзі водіїв квадроциклів, й пропонували гроші, щоб «зам’яти» справу. Серед тих, хто прибув на місце конфлікту, був заступник начальника Кременецького ТЦК та СП. Підполковник ТЦК, як розповів Микола Духанов, не став перевіряти документи цивільних чоловіків, які його побили. Натомість військовий посадовець вимагав документи в Миколи Духанова, а також погрожував звернутися до Військової служби правопорядку й доповісти, що він нібито залишив частину без дозволу.

22 січня Кременецький районний суд обрав двом підозрюваним у побитті військового запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.