На території бази помітили людей у формі з емблемами ПВК «Вагнер»

У Болгарії громадська асоціація BOEC виявила поблизу села Кладниця в Перницькій області об’єкт, який може бути пов’язаний із російською приватною військовою компанією «Вагнер». Про це у понеділок, 9 лютого, повідомило видання Novinite з посиланням на слова голови організації Георгія Георгієва.

Як зазначив голова BOEC, будівля, розташована в гірській місцевості над селом, може використовуватися для діяльності, яку активісти вважають терористичною. На території бази помітили людей у формі з емблемами ПВК «Вагнер», на будівлі був вивішений російський прапор. За спостереженням активістів, будинок перебуває під посиленою охороною.

База у Болгарії, яка може бути пов’язана з ПВК «Вагнер»

«Люди навколо будинку носять одяг та головні убори з логотипом російської воєнізованої терористичної організації “Вагнер”, яка перебуває під контролем російських спецслужб», – заявив Георгієв.

На думку BOEC, присутні на території об’єкта люди можуть бути чинними або колишніми співробітниками силових структур, це може пояснити відсутність реакції з боку державних органів. Організація вже подала заяву до Міністерства внутрішніх справ Болгарії, у якій повідомила про перебування на об’єкті озброєних людей, використання символіки російської ПВК та можливе незаконне використання території країни.

Нагадаємо, на початку листопада 2025 року естонські прикордонники помітили на річці Нарва катер берегової охорони під прапором російської приватної військової компанії «Вагнер».