Через залізницю на вул. Ковча збудують дублюючий міст

ЛКП «Львівавтодор» уклало договір на будівництво дублюючого моста на вул. Омеляна Ковча із ТзОВ «Онур», яке має виконати роботи за 107,5 млн грн. Зараз на його місці є аварійний міст «Укрзалізниці», якому 137 років.

Старий міст, який з’єднує Львів із мікрорайоном Рясне, визнали аварійним ще у 2008 році. Будівництво нового моста мали розпочати ще влітку 2017 року. У 2019 році вартість робіт оцінювали в 40 млн грн. У 2020 році переможцем тендеру обрали ТзОВ «Онур», яке зголосилося збудувати шляхопровід за 39 млн грн. Однак відтоді роботи так і не почали.

Після цього мерія кілька років щорічно закладала гроші на першочергові роботи, однак їх перерозподіляли на інші об’єкти. У вересні 2024 року депутати Львівської міської ради погодили 46,2 млн грн кредиту в «Ощадбанку» для будівництва моста на вул. Ковча.

Наприкінці 2025 року «Львівавтодор» вчергове оголосив тендер на будівництво моста, переможцем якого стало ТзОВ «Онур». При очікуваній вартості робіт 110,6 млн компанія зголосилась збудувати міст за 107,5 млн грн. Як повідомила 9 лютого пресслужба Львівської міської ради, будівництво моста розпочнуть уже цієї весни.

За проєктом, новий міст матиме три смуги руху, велопішохідну зону та світлофорне регулювання. Цей міст має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вул. Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста.

«Проєкт будівництва передбачає, що довжина нового моста буде приблизно 32 метри. На мості облаштують три смуги руху транспорту: дві – зі сторони Рясного у напрямку до центру Львова (одну – в центр, іншу – у бік вул. Варшавської) та одну смугу – з центру Львова у напрямку Рясного. Також на мості буде спільна велопішохідна зона. З обох боків шляхопроводу буде світлофорне регулювання, яке дасть можливість по вул. Тунельній їхати в напрямку вул. Варшавської без зупинок», – пояснив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Термін виконання робіт – 11 місяців. Підготовчі роботи планують розпочати вже у першій половині березня.