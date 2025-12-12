Вул. Городоцьку ремонтували у 2010 році до Євро-2012

Господарський суд Львівської області зобов’язав Львівську міську раду сплатити ТзОВ «Балтом Україна» 15,7 млн грн боргу за ремонт вул. Городоцької до Євро-2012 у 2010 році.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2010 року управління капітального будівництва Львівської міської ради уклало з ТзОВ «Балтом Україна» договір про реконструкцію вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі міста) вартістю майже 60 млн грн. Однак міська рада виконані роботи не оплатила, заборгувавши 38,6 млн грн. У 2013 році компанія через суд зобовʼязала управління капітального будівництва погасити 41,3 млн грн боргу з урахуванням відсотків за протерміновані виплати.

Це рішення суду досі перебуває на примусовому виконанні, тож у 2019 році ЛМР затвердила договір поруки між управлінням капбудівництва, ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» та ТзОВ «Балтом Україна» на 32,5 млн грн. Однак за інформацією підрядника, цей борг досі не сплачений, тому він звернувся до Господарського суду з вимогою стягнути з управління капітального будівництва 57 млн грн, а з «Агенції ресурсів ЛМР» 32,5 млн грн, загалом – 89,5 млн грн разом із пенею та відсотками. Повернення боргу за договором поруки підтвердив Верховний Суд.

Однак міська рада погасила лише частину боргу, тож ТзОВ «Балтом Україна» знову звернулось в суд із вимогою сплатити 19,6 млн грн із урахуванням пені та інфляції. У своєму відзиві ЛМР зауважила, що «Агенція ресурсів» та управління капітального будівництва є окремими органами влади, а тому мають самостійно відповідати за свої борги.

Враховуючи обставини справи, суддя Тарас Рим позов задовольнив частково. Він зобов’язав управління капітального будівництва ЛМР сплатити ТзОВ «Балтом Україна» через виконавчий комітет 12,8 млн грн інфляційних витрат, 2,7 млн грн річних, 187 тис. грн судових витрат та 14,3 тис. грн витрат на юристів. Загалом – 15,7 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

До Євро-2012 компанія «Балтом Україна» ремонтувала у Львові вулиці Кульпарківську, Любінську, Городоцьку. За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Балтом Україна» зареєстроване у 2007 році в Щирці та належить німцю Отмеру Штефану (55% акцій), львів’янам Віктору Ідятову та Михайлу Козаку та чеській компанії «Лінвія та партнери».

Додамо, що у 2021 році Львівська міськрада підтримала ухвалу про погашення заборгованості перед ТзОВ «Балтом Україна» комунальним майном на суму основного боргу 32 млн грн. Однак про цю ухвалу та її виконання в матеріалах справи інформації немає.