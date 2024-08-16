У 2010 році ТзОВ «Балтом Україна» ремонтувало вул. Городоцьку до Євро-2012

Верховний Суд підтвердив рішення Господарського суду та зобовʼязав Львівську міську раду сплатити ТзОВ «Балтом Україна» 89,5 млн грн боргу та пені за реконструкцію вул. Городоцької до Євро-2012. Спершу міськрада боргувала 32 млн грн, однак з роками через інфляційні витрати та відсотки за протермінування борг зріс майже втричі.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2010 року управління капітального будівництва Львівської міської ради уклало з ТзОВ «Балтом Україна» договір про реконструкцію вул. Городоцької (від вул. Кульпарківської до межі міста) вартістю майже 60 млн грн. За 2010 рік міськрада повинна була сплатити підряднику 15,2 млн грн щомісячно після отримання актів виконаних робіт. Однак через брак фінансування міськрада заборгувала ТзОВ «Балтом Україна» 38,6 млн грн. У 2013 році компанія через суд зобовʼязала управління капітального будівництва 41,3 млн грн боргу з урахуванням відсотків за протерміновані виплати. Це рішення суду досі перебуває на примусовому виконанні.

У 2019 році ЛМР затвердила договір поруки між управлінням капбудівництва, ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» та ТзОВ «Балтом Україна» на 32,5 млн грн. Однак за інформацією підрядника, цей борг досі не сплачений, тому він звернувся до Господарського суду з вимогою стягнути з управління капітального будівництва 57 млн грн, а з «Агенції ресурсів ЛМР» 32,5 млн грн, загалом – 89,5 млн грн разом із пенею та відсотками.

У своєму відзиві ЛМР зауважила, що «Агенція ресурсів» та управління капітального будівництва є окремими органами влади, а тому мають самостійно відповідати за свої борги. Крім цього, в договорі поруки не вказано застережень щодо нарахування пені.

Суд перерахував розмір річних, інфляційних витрат і пені, та зменшив суму вимог «Балтом Україна». У липні 2021 року Господарський суд зобовʼязав «Агенцію ресурсів» сплатити підряднику 32,5 млн грн заборгованості та 267 тис. грн судового збору. З управління капбудівництва та Львівської міської ради суд стягнув 51,4 млн грн пені, інфляційних витрат відсотків, а також 422,5 тис. грн судового збору. Загалом 83,9 млн грн боргу і 689,5 тис. грн судових витрат.

Це рішення Львівська міськрада вирішила оскаржити в апеляції та касації. 13 серпня Верховний Суд залишив чинними рішення Господарського та Західного апеляційного господарського суду, а також врахував збільшені вимоги «Балтом Україна» та зобовʼязав ЛМР сплатити загалом 89,5 млн грн. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

ТзОВ «Балтом Україна» ремонтувала у Львові вулиці Кульпарківську, Любінську, Городоцьку. За даними аналітичної системи Youcontrol, ТзОВ «Балтом Україна» зареєстроване у 2007 році в Щирці та належить німцю Отмеру Штефану (55% акцій), львів’янам Віктору Ідятову та Михайлу Козаку та чеській компанії «Лінвія та партнери».

Додамо, що у 2021 році Львівська міськрада підтримала ухвалу про погашення заборгованості перед ТзОВ «Балтом Україна» комунальним майном на суму основного боргу 32 млн грн. Однак про цю ухвалу та її виконання в матеріалах справи інформації немає.