Рятувальникам вдалося евакуювати 147 людей похилого віку

У четвер, 19 вересня, російські окупанти завдали удару по обласному геріатричному пансіонату в Сумах, де проживала 221 людина. Внаслідок удару є загиблий та поранені, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Снаряд окупантів влучив у п’ятиповерхову будівлю геріатричного центру та зруйнував технічний і п’ятий поверхи. За даними рятувальників, вдалося евакуювати 147 людей, які перебували на території пансіонату, їх транспортують до лікарень та інших закладів.

«Людей під завалами немає. Загинула одна особа, 12 постраждало», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що у пансіонаті проживала 221 людина. За даними президента Володимира Зеленського, на момент влучання у закладі перебували понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу.

Наслідки атаки встановлюються, постраждалим надають допомогу.

Доповнено. Ввечері 19 вересня у пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що внаслідок російського обстрілу керованою авіабомбою зазнали поранень 14 людей. дна з постраждалих, яка звернулась за медичною допомогою не була пацієнткою закладу.