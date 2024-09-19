Смертельна аварія сталася 30 червня на вул. Бережанській

Не приходячи до тями, помер винуватець аварії, який скоїв смертельну аварію на вул. Бережанській в Тернополі 30 червня. Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний тернополянин не впорався з керуванням автомобіля Mercedes-Benz, зніс металеву огорожу та в’їхав у дерево. Тоді на місці ДТП загинула 16-річна дівчина. В лікарні від травм 6 липня помер ще один пасажир – 18-річний хлопець. Ще двоє пасажирів продовжують лікування.

З 30 червня, відтоді коли сталася аварія, 20-річний водій Давид С. перебував у комі. 19 вересня «20 хвилин» повідомило про те, що чоловік помер. Інформацію про смерть винуватця аварії підтвердили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини.

«20-річний тернополянин помер за місцем свого проживання. Він там перебував в комі», – зазначив в коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Після аварії водія та постраждалих пасажирів бригади швидкої допомоги відвезли в міську комунальну лікарню швидкої допомоги. Там лікарі надавали усю необхідну допомогу. 20-річний водій постійно перебував у комиі, зазначив в коментарі ZAXID.NET директор медичної установи Ярослав Чайківський. На початку вересня його виписали додому на паліативний догляд.

«Пацієнт був в комі, однак всі його органи функціонували, лише не функціонував мозок. Його батьки наполягли на тому, щоб перевести його додому. Вони навчилися догляду за ним, як правильно проводити зондове харчування. І його виписали з лікарні», – зазначив Ярослав Чайківський.

Під час розслідування аварії поліцейські попередньо встановили, що 20-річний тернополянин не впорався з керуванням автомобіля Mercedes-Benz. Чоловік зніс металеву огорожу та в’їхав у дерево. Пізніше в його крові виявили алкоголь. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Це скоєння аварії у стані сп’яніння, в якій загинули двоє і більше людей. Однак в поліції зазначили, що водію підозру так не оголосили, оскільки він не приходив до тями.

Додамо, що в ДТП загинула учениця Тернопільського академічного ліцею «Української гімназії» імені Івана Франка Анастасія Мазурчук. Через тиждень, в лікарні не приходячи до тями помер ще один пасажир, колишній учень ліцею «Української гімназії» Дмитро Віцентий. Ще одного чоловіка та неповнолітню дівчину після лікування відпустили додому.