До ліквідації наслідків аварії залучали рятувальників

У Тернополі в жахливій аварії 30 червня загинула 16-річна пасажирка. Ще водій та троє пасажирів знаходяться у критичному стані в тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги. ДТП сталася о 23:20 на вулиці Тролейбусній на масиві «Дружба». До ліквідації наслідків аварії залучали працівників ДСНС.

Очевидці аварії викликали поліцію та швидку допомогу. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група головного управління Нацполіції в Тернопільській області та патрульні. Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний тернополянин не впорався з керуванням автомобіля Mercedes-Benz. Чоловік зніс металеву огорожу та в’їхав у дерево.

«У результаті ДТП загинула 16-річна пасажирка, яка сиділа біля водія. Ще четверо осіб, віком від 16 до 20 років, з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Автомобіль зазнав сильних механічних ушкоджень», – зазначили в поліції Тернопільщини в понеділок, 1 липня.

Основний удар припав на 16-річну пасажирку

В міській лікарні швидкої допомоги повідомили ZAXID.NET, що водій та троє пасажирів, які перебували в авто, наразі знаходять у вкрай важкому стані. Вони отримали важкі травми всього організму. За їхнє життя борються лікарі.

Спеціалісти відібрали у водія кров для проведення експертизи на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події. Попередньо правоохоронці зареєстрували факт ДТП в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). 20-річному водію загрожує до 8 років позбавлення волі.