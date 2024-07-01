Від отриманих травм чоловік помер у лікарні, поліцейські встановлюють його особу

У неділю, 30 червня, у Львові на вулиці Кульпарківській трапилася смертальна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід, його особу встановлюють. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 48-річний мешканець Львівського району, наїхав на пішохода, який переходив проїзну частину у непризначеному для цього місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні, поліцейські встановлюють його особу.

За фактом ДТП слідч відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.