Поліція знайшла 75-річного водія Audi Q7, який їздив по зустрічних смугах на Сихові
Патрульні відреагували на відео у соцмережах
Львів’яни зафіксували на відео, як водій Audi Q7 їде смугами зустрічного руху проспекті Червоної Калини на Сихові. Патрульні розшукали порушника, ним виявився 75-річний чоловік, якому загрожує штраф за порушення ПДР.
Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини за 19 вересня, поліцейські побачили у соцмережах відео з порушенням ПДР на проспекті Червоної Калини, де водій на автомобілі Audi Q7 їде виділеними смугами одностороннього руху в зустрічному напрямку. Водій також виїхав на відокремлену від проїзної частини трамвайну колію.
19 вересня інспектори встановили дані 75-річного водія та притягнули його до відповідальності. У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що 75-річний чоловік пояснив, що він вперше у Львові, приїхав купувати авто для сина. Власне на цьому авто він і їхав, спитав у людей дорогу і через незнання міста заїхав на зустрічну смугу. Звідки родом чоловік патрульні не повідомляють.
На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП, що передбачає 510 грн штрафу.