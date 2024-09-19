Водій Audi Q7 їде трьома смугами зустрічного руху проспекті Червоної Калини на Сихові

Львів’яни зафіксували на відео, як водій Audi Q7 їде смугами зустрічного руху проспекті Червоної Калини на Сихові. Патрульні розшукали порушника, ним виявився 75-річний чоловік, якому загрожує штраф за порушення ПДР.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини за 19 вересня, поліцейські побачили у соцмережах відео з порушенням ПДР на проспекті Червоної Калини, де водій на автомобілі Audi Q7 їде виділеними смугами одностороннього руху в зустрічному напрямку. Водій також виїхав на відокремлену від проїзної частини трамвайну колію.

19 вересня інспектори встановили дані 75-річного водія та притягнули його до відповідальності. У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що 75-річний чоловік пояснив, що він вперше у Львові, приїхав купувати авто для сина. Власне на цьому авто він і їхав, спитав у людей дорогу і через незнання міста заїхав на зустрічну смугу. Звідки родом чоловік патрульні не повідомляють.

На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП, що передбачає 510 грн штрафу.