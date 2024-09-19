Василь Холод працює стоматологом-терапевтом у комунальній стоматологічній поліклініці №4, що на вул. Симоненка, 6а

Залізничний районний суд Львова зобов’язав комунальну стоматологічну поліклініку №4 виплатити стоматологу Василю Холоду 84 тис. грн зарплати за період, коли він паралельно працював у військово-лікарській комісії.

Як вказано в матеріалах справи, Василь Холод працює стоматологом-терапевтом у комунальній стоматологічній поліклініці №4, що на вул. Симоненка, 6а. 31 березня 2022 року його скерували на роботу у військово-лікарську комісію, звідки відкликали 1 червня 2023 року. При цьому, в цей період він не був звільнений із комунальної стоматполіклініки й майже за півтора року недоотримав 66,7 тис. грн зарплати.

Представники поліклініки в суді заперечили проти позову, вказавши, що частину зарплати йому виплатили, хоча відповідного розрахунку суду не подали. Втім суд зауважив, що стоматолог працював і по суботах, а ці дні у зарплату йому не зарахували. Суд також врахував, що відсоток інфляції за період, коли Василь Холод не отримував зарплату в стопатполіклініці, становив 126,19%, тож загальний борг по зарплаті становить 84 тис. грн.

12 вересня суддя Залізничного райсуду Юрій Бориславський позов Василя Холода задовольнив і зобов’язав комунальну стоматологічну поліклініку №4 сплатити йому 84 тис. грн невиплаченої зарплати. Це рішення можна оскаржити в апеляції.