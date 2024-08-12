Володимир Ходак очолює ДП «Містопроект» із 2021 року

Франківський районний суд Львова оштрафував директора ДП «Державний інститут проектування міст “Містопроект”» Володимира Ходака, який два місяці боргував зарплату 72 працівникам. Суд оштрафував його на 510 грн.

Як вказано в матеріалах справи, за березень, квітень і травень 2024 року директор «Містопроекту» заборгував 72 працівникам 2,46 млн грн зарплати. У червні на нього склали протокол за ч. 1 ст. 41 КУпАП.

До суду Володимир Ходак подав заяву про визнання вини і просив призначити мінімальне покарання. Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова визнала директора «Містопроекту» винним та призначила 510 тис. грн штрафу. Крім цього, він має заплатити 605 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Володимира Ходака вже судили за несплату зарплати працівникам. У 2023 році з грудня 2022 й по травень 2023 року він заборгував 75 працівникам і 16 звільненим робітникам 4,17 млн грн. Тоді Франківський райсуд також оштрафував його на 510 грн.

ДП «Державний інститут проектування міст “Містопроект”» зареєстрований у Львові на вул. Чупринки, 71 ще у 1998 році. Підприємство займається розробкою детальних планів території для Львівської міської ради та безе приватні замовлення. ДП «Державний інститут проектування міст “Містопроект”» було, зокрема, розробником генерального плану Львова, затвердженого у 2008 році. За даними аналітичного порталу YouControl, Володимир Ходак очолює проєктний інститут з 2021 року.