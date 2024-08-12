На сесії в грудні 2023 року депутати встановили Роману Сидору премію 250% від посадового окладу

Миколаївський районний суд закрив справу щодо голови Розвадівської ОТГ на Львівщині Романа Сидора, який публічно на сесії не повідомив про конфлікт інтересів під час розгляду питання про його преміювання. Суд визнав, що достатнього того, що голова повідомив, що не голосує за це питання.

Як вказано в матеріалах справи, 15 грудня 2022 року під час сесії Розвадівської сільської ради при голосуванні за рішення про преміювання самого ж себе Роман Сидор публічно не повідомив про наявний у нього конфлікт інтересів. При цьому, за саме рішення він не голосував, тому в протоколі голосування про конфлікт інтересів не вказав. Аналогічна ситуація виникла й на сесії 19 грудня 2023 року, під час якої він також не повідомив про конфлікт інтересів, коли голосував за питання про преміювання голови сільської ради.

У суді Роман Сидор свою провину не визнав. За його словами, в кожному випадку, голи депутати ухвалювали рішення про преміювання голови Розвадівської сільської ради він кожного разу казав: «я не голосую», а чіткого порядку про те, як саме потрібно повідомляти про конфлікт інтересів, немає. Тому заяву про те, що він не голосує, Роман Сидор вважає публічним повідомленням про конфлікт інтересів. Депутати в суді також підтвердили, що голова публічно заявляв, що не голосує за питання, що стосуються його преміювання.

Враховуючи обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Андрій Головатий справу про порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів за ч. 1 ст. 172-7 щодо Романа Сидора закрив за відутності в його піях складу злочину. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що на сесії наприкінці грудня 2023 року депутати встановили Роману Сидору 250% премії від посадового окладу. В коментарі ZAXID.NET він розповів, що такі премії він має ще з 2022 року, оскільки ставка зарплати становить лише 12 тис. грн. Разом із доплатами на місяць він отримував 36 тис. грн без податків.

Нагадаємо, що раніше Миколаївський райсуд оштрафував секретарку Розвадівської селищної ради Олександру Шимко на 1700 грн. Під час голосування на сесіях у 2022 та 2023 роках за преміювання самої себе вона публічно не повідомила про наявний конфлікт інтересів.