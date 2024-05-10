Олександра Шимко працює секретаркої сільради Розвадова і бере участь у голосуваннях на сесії

Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував секретарку Розвадівської селищної ради Олександру Шимко на 1700 грн. Під час голосування на сесії за преміювання самої себе, вона двічі публічно не повідомила про наявний конфлікт інтересів.

Як вказано в матеріалах справи, 15 грудня 2022 року під час сесії Розвадівської сільської ради при голосуванні за рішення про преміювання самої ж себе Олександра Шимко публічно не повідомила про наявний у неї конфлікт інтересів. Аналогічна ситуація виникла й на сесії 19 грудня 2023 року, під час якої вона також не повідомила про конфлікт інтересів, коли голосувала за питання про преміювання секретаря селищної ради.

У суді Олександра Шимко свою провину не визнала. Вона пояснила, що депутати й так знають, що у випадку конфлікту інтересів посадовець не голосує і це проговорювалось із ними неодноразово. Вона стверджує, що під час сесії повідомляла депутатам, що не голосує і вважала, що цієї інформації достатньо.

Враховуючи обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Володимир Павлів визнав Олександру Шимко винною в порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів за ч. 1 ст. 172-7 та призначив 1700 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.