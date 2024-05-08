НАЗК склало протокол на мера Старокостянтинова Миколу Мельничука

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції склали протокол на Старокостянтинівського міського голову Миколу Мельничука за преміювання нареченої. Про це 7 травня повідомили на сайті НАЗК.

У жовтні 2023 року посадовець видав два розпорядження про преміювання нареченої, яка обіймала посаду начальниці загального відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

За інформацією НАЗК, такі дії Миколи Мельничука створили конфлікт інтересів, оскільки він перебував із підлеглою у позаслужбових стосунках, а згодом і одружився з нею.

«За вимогами ст. 27 Закону “Про запобігання корупції” робота дружини, тобто близької особи, у прямому підпорядкуванні міського голови не допускається. У такому випадку міський голова або підпорядкована йому близька особа мають бути звільнені з посади», – зауважили в агенстві.

Так, у лютому 2024 року Миколі Мельничуку винесли припис з вимогою усунути пряме підпорядкування між ним і дружиною, однак міський голова його не виконав. Через це посадовця притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 188-46 КУпАП (невиконання законних вимог НАЗК). Санкція статті передбачає від 1700 до 4 250 грн штрафу.

Додамо, що у коментарі «Суспільному» Микола Мельничук розповів, що не вбачає у своїх діях жодних порушень законодавства. За словами посадовця, дружина не є у його безпосередньому підпорядкуванні, а він обіймає виборну посаду, на яку така вимога антикорупційного законодавства нібито не поширюється.