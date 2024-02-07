38-річного Михайла Посітка звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол щодо мера Кам’янця-Подільського Михайла Посітка. 38-річного посадовця звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

За даними НАЗК, Михайло Посітко на пленарному засіданні міської ради брав участь у голосуванні стосовно кадрових призначень людини, яка зробила добровільні внески до виборчого фонду Посітка під час виборів у 2020 році.

Крім того, мер Кам’янця-Подільського ухвалив рішення щодо встановлення цій людині максимально можливого розміру надбавки за високі досягнення у праці, а також визначав розмір щомісячного преміювання.

НАЗК склало протокол стосовно голови Кам'янець-Подільської міської ради Михайла Посітка за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1,2 ст. 172-7 КУпАП. Йому загрожує до 6800 грн штрафу.