Пустомитівський райсуд Львівщини визнав винним у порушенні правил фінансового контролю депутата Давидівської сільради Андрія Брегіна. Суд призначив йому 850 грн штрафу за невчасно подані декларації до НАЗК.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, депутат Давидіської сільради Андрій Брегін невчасно подав декларації про свої доходи за 2021, 2022 та 2023 роки. Усі декларації він подав ввечері 1 квітня 2024 року, хоча декларації за 2021 та 2022 роки депутат мав подати до 1 лютого 2024 року, а за 2023 рік – до кінця березня 2024 року.

Щодо Андрія Брегіна склали протокол про адмінправопорушення через порушення вимог фінансового контролю – невчасне подання декларацій. У судовому засіданні депутат визнав свою провину. Справу розглянула суддя Ірина Мельничук, яка дослідила усі матеріали та оштрафувала Брегіна на 850 грн та зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Згідно з деклараціями на сайті НАЗК, Андрій Брегін є власником житлового будинку (84 м2) та двох земельних ділянок у селі Чишки. У нього немає власного авто, чи машини, якою він би мав право користуватись. Протягом останніх років Брегін не купував нової нерухомості. У 2023 році Андрій Брегін вказав 190 тис. грн зарплати від ПАТ «Південьзахіделектромережбуд», керівником якого він є.