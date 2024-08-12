61-річний Сергій Федоренко очолює львівську обласну інфекційну лікарню близько 12 років

В.о. директора львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко оприлюднив на сайті НАЗК декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Сергій Федоренко отримав 1,5 млн грн зарплати у інфекційній лікарні та 251 тис. грн пенсії. Його дружина Наталія Федоренко працює ГУ Державної міграційної служби Львівщини та отримала 388 тис. грн зарплати, окрім цього вона вказала ще 54 тис. грн пенсії. Більшість своїх заощаджень (грошових активів) Сергій Федоренко зберігає готівкою та у валюті: 48 тис. доларів та 17 тис. євро.

Із 2022 року Сергій Федоренко їздить на авто Infiniti QX80 (2018 року випуску), задекларованою вартістю 17,9 тис. грн. Згідно з сайтами продажу авто, вартість такої машини станом на серпень 2024 року становить понад 1 млн грн, залежно від комплектації.

Сергій Федоренко є власником квартири у Львові (22,5 м2), а також може користуватись житловим будинком (223 м2) та земельною ділянкою у Брюховичах.

61-річний Сергій Федоренко очолює львівську обласну інфекційну лікарню близько 12 років. Навесні минулого року в нього закінчився контракт, з того часу Федоренко перебуває у статусі в.о. директора лікарні. У травні 2024 року конкурсна комісія визнала Сергія Федоренка переможцем конкурсу та рекомендувала призначити його директором обласної інфекційної лікарні терміном на 5 років.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.