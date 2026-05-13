Путін дедалі більше зосереджений саме на повному захопленні Донбасу

Російське військове керівництво нібито переконало Владіміра Путін, що армія РФ зможе повністю захопити території Донецької та Луганської областей уже до осені 2026 року. Про це у середу, 13 травня, повідомило видання Financial Times з посиланням на джерела, які контактували з Путіним, а також на оцінки української розвідки.

За інформацією видання, після можливого встановлення контролю над Донбасом Кремль планує посилити свої вимоги у разі переговорів про припинення вогню.

Заступник начальника Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що успіх Росії на Донбасі може стати підставою для нових територіальних претензій Москви щодо Запорізької та Херсонської областей.

Джерела FT стверджують, що Путін дедалі більше зосереджений саме на повному захопленні Донбасу, хоча раніше нібито допускав варіант замороження війни по нинішній лінії фронту. Один зі співрозмовників видання розповів, що намагався переконати російського президента погодитися на завершення війни на поточних позиціях, однак той відмовився від компромісу.

Водночас, за даними журналістів, реальні плани Кремля можуть бути значно ширшими – йдеться про прагнення встановити контроль над усією лівобережною частиною України, включно з Києвом та Одесою. Співрозмовники видання також зазначають, що Путіну регулярно доповідають про нібито виснаження української армії та можливий колапс фронту.

Раніше The New York Times писало, що темпи російського наступу значно сповільнилися, і за нинішньої динаміки РФ знадобляться десятки років для повного захоплення Донеччини.

Нагадаємо, у квітні заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія готує новий весняно-літній наступ на південному сході України. Для цього окупанти залучають стратегічний резерв та планують збільшити своє угруповання в Україні ще на 20 тис. військових.