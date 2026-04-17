Росіяни хочуть збільшити своє угруповання в Україні до 700 тис. солдатів

Росія готує новий весняно-літній наступ на південному сході України. Для цього окупанти залучають стратегічний резерв та планують збільшити своє угруповання в Україні ще на 20 тис. військових, повідомив в інтервʼю Financial Times заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За словами розвідника, Росія планує залучати стратегічний резерв та додає близько 20 тис. солдатів до свого угруповання в Україні – до 700 тис. особового складу. Таким чином росіяни готуються до весняно-літнього наступу.

Вадим Скібіцький повідомив, що Росія хоче захопити всю територію Донбасу до вересня 2026 року. Він додав, що останнім часом росіяни наростили удари балістичними ракетами по українських містах. Військовий зазначив, що зростання кількості атак є частиною ширшої кампанії зі знищення української критичної інфраструктури та формування поля бою перед новим наступом.

За його словами, Росія виробляє близько 60 ракет «Іскандер» на місяць та намагається розширювати можливості пускових установок. Водночас Україна не має достатньо систем протиповітряної оборони для захисту всієї своєї території.

Вадим Скібіцький додав, що дії Росії демонструють відсутність серйозних намірів про припинення вогню та мирні переговори.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня росіяни завдали масованого удару по Україні – під атаку потрапили Київ, Дніпро та Одеса. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 16 людей, десятки людей постраждали.

Зазначимо, 15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що через зміну погодних умов росіяни активізували наступ майже по всій лінії бойового зіткнення. За його словами, протягом місяця найбільша інтенсивність боїв зберігалася на Олександрівському, Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.