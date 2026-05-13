Поліцейські вилучили автомат АК-74 та стріляні гільзи

У Миколаївському районі поліцейські затримали військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів. Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївщини в середу, 13 травня.

За даними слідства, трагедія сталася вночі 12 травня. Напередодні ввечері 35-річний військовий разом із двома товаришами по службі – чоловіками 58 та 38 років – розпивав алкоголь під час несення служби.

Під час застілля між ними виник конфлікт, й один з солдатів взяв автоматичну зброю та вистрілив у бік побратимів. Від отриманих поранень потерпілі загинули на місці.

На місці події поліцейські вилучили автомат АК-74 та стріляні гільзи.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох людей). За скоєне йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.