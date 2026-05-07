Нападнику готують повідомлення підозр за трьома статтями

Військового 155-ї бригади ЗСУ, підозрюваного у побитті побратима та втечі з військової частини, затримали на Кіровоградщині. Про це повідомили 7 травня у пресслужбах ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Після поширення у мережі відео, на якому військовий бʼє бійця 155-ї бригади, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 406 ККУ (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями). Підозрюваного військового розшукували з 5 травня, оскільки після розголосу він втік з військової частини.

«За даними слідства, чоловік, попри те що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні “порядки”, аби інші військові беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він вирішив провести показове шикування та продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці повідомили, що 1 травня він з власної ініціативи організував шикування особового складу, викликав зі строю військового, до якого відчував неприязнь, та почав його бити. Через побиття чоловік знепритомнів, а фігурант зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Зазначається, що після того, як боєць опритомнів, побиття продовжилося.

За даними ДБР, спроби інших військових втрутитися підозрюваний «агресивно придушував», а одного з військових змусив знімати побиття на телефон.

Постраждалого військового госпіталізували. Наразі його стан задовільний.

Після того, як відео оприлюднили в мережі, нападник втік з військової частини та намагався переховуватися. Його затримали у Кропивницькому та доставили до Дніпра.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення йому про підозри у катуванні (ч. 1 ст. 127 ККУ), дезертирстві (ч. 4 ст. 408 ККУ) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406 ККУ). Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, після появи відео з побиттям військового у мережі зʼявилися припущення, що нападником є командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. Однак у Сухопутних військах це спростували, заявивши, що він не причетний до інциденту. На тлі скандалу головнокомандувач призначив службову перевірку.