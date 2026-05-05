Військові проводять службову перевірку

У мережі в понеділок, 4 травня, поширили відео, на якому один військовослужбовець жорстоко б’є іншого просто перед строєм. Військова служба правопорядку ЗСУ 5 травня повідомила, що після інциденту нападник самовільно залишив військову частину, нині його розшукують.

На оприлюднених кадрах видно, як військовий із зав’язаними за спиною руками сидить на землі, а інший б’є його ногами по голові та обличчю. При цьому поруч стоять інші військові, які спостерігають за тим, що відбувається.

Спочатку в мережі з’явилися припущення, що нападником є командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. Однак у Сухопутних військах це спростували, заявивши, що він не причетний до інциденту. За даними Військової служби правопорядку, до побиття причетний солдат – оператор безпілотника одного з підрозділів. Після вчинення правопорушення він залишив місце служби без дозволу. Його розшукують.

«Орієнтування щодо його затримання направлено до всіх підрозділів ВСП та Національної поліції. Тривають заходи з розшуку», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку. Її проводить Східне територіальне управління ВСП, а зібрані матеріали після завершення передадуть правоохоронним органам.

У дописі зазначають, що постраждалого військового оперативно госпіталізували. Медики надали йому необхідну допомогу, нині його стан оцінюють як задовільний. Про ситуацію повідомили родичів.

«Наголошуємо, що будь-які прояви насильства серед військовослужбовців, які пліч-о-пліч у складний час боронять державу, є неприпустимими та ганебними. Кожен такий факт отримає належну правову оцінку, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності», – заявили у ВСП.

Нагадаємо, 1 травня у місті Шахтарське Дніпропетровської області між трьома військовослужбовцями батальйону «Вовки Да Вінчі» та 20-річним чоловіком стався конфлікт, що переріс у бійку. Військові побили чоловіка, а потім непритомного посадили в авто, після чого здійснили кілька пострілів по будівлі магазину. У батальйоні «Вовки Да Вінчі» підтвердили причетність своїх бійців до інциденту.

2 травня поліція оголосила військовим віком 38, 25 та 24 роки підозри у хуліганстві та незаконному позбавленні волі (ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Також поліцейські повідомили, що підозрювані намагалися переховуватися в іншому населеному пункті області.

4 травня суд на Дніпропетровщині обрав запобіжні заходи для військових.