Військових відправили під варту без права на застави

Суд на Дніпропетровщині обрав запобіжні заходи для трьох бійців 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі», яких підозрюють у побитті та викраденні 20-річного чоловіка у місті Шахтарське. Про це у понеділок, 4 травня, повідомило «Суспільне».

Прокурор клопотав про запобіжні західи у вигляді тримання під вартою, наголошуючи на тяжкості злочину. Він звернув увагу, що постраждалого Валентина знайшли у непритомному стані.

Водночас адвокат одного з військових просив суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Боєць «Вовків Да Вінчі» також наголосив, що після бійки вони самі звернулися до правоохоронців. Це підтвердили поліцейські. Один із підозрюваних також заявив, що конфлікт почався через лайку, але обставини не уточнив.

Батько постраждалого Костянтин розповів «Суспільному», що наразі його син перебуває в лікарні у важкому стані.

«Струс мозку, черепно-мозкова травма, багато слідів від побиття на тілі. Комп’ютерна томографія показала, що в нього у мозку згустки крові. Це все наслідки жорстокого побиття», – розповів Костянтин.

Зрештою суд обрав для всіх трьох підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, 1 травня у місті Шахтарське Дніпропетровської області між трьома військовослужбовцями батальйону «Вовки Да Вінчі» та 20-річним чоловіком стався конфлікт, що переріс у бійку. Військові побили чоловіка, а потім непритомного посадили в авто, після чого здійснили кілька пострілів по будівлі магазину. У батальйоні «Вовки Да Вінчі» підтвердили причетність своїх бійців до інциденту.

2 травня поліція оголосила військовим віком 38, 25 та 24 роки підозри у хуліганстві та незаконному позбавленні волі (ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Також поліцейські повідомили, що підозрювані намагалися переховуватися в іншому населеному пункті області.