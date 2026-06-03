Корабель «Бойкий» був уражений у Санкт-Петербурзі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у середу, 3 червня, заявив, що українські підрозділи уразили російський корвет «Бойкий» у районі Кронштадта (Санкт-Петербург).

За його словами, удар було завдано 3 червня близько 06:35 у районі сухого дока імені Велещинського, який він назвав «колискою російського ВМФ». Корвет «Бойкий» проєкту 20380 є одним із кораблів Балтійського флоту РФ, введеним в експлуатацію у 2013 році. Судно перебувало на плановому ремонті з лютого 2026 року.

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Бровді також зазначив, що корабель має історію патрулювання поблизу кордонів країн НАТО та супроводу цивільних суден, пов’язаних із російським експортом нафти.

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За даними Сил оборони, також зафіксовано ураження інших кораблів і об’єктів інфраструктури в порту Кронштадта. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Окремо повідомляється про удар по Мічурінському заводу «Прогрес» у Тамбовській області РФ, де було зафіксовано пожежу. Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів для систем управління авіаційної та ракетної техніки, зокрема гіроскопічних приладів, автопілотів та навігаційних систем.

Раніше повідомляли, що у ніч на середу, 3 червня, безпілотники атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга. Внаслідок удару на об’єкті виникла масштабна пожежа.