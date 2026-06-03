Гусаков збирав гроші нібито на своє лікування

Стан львів'янина Назарія Гусакова, який має спінальну м'язову атрофію (СМА) та є підозрюваним у шахрайстві під час збору грошей на своє лікування, суттєво погіршився. Про це повідомила «Суспільному» його адвокатка Наталія Бельдій, у середу, 3 червня.

Адвокатка Назарія Гусакова Наталія Бельдій розповіла, що стан її підзахисного різко погіршився. За її словами, через прогресування хвороби він практично повністю втратив м'язову активність і зараз не може рухатися.

«Стан значно погіршився. У нього ступінь м'язової активності дорівнює нулю, тобто він не може вже навіть руку підняти фактично. При цьому він розмовляє, при тямі абсолютно», – розповіла Наталія Бельдій у коментарі Суспільному.

Наразі Назарій Гусаков перебуває під нічним домашнім арештом. Наприкінці травня Печерський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу ще на два місяці.

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Нагадаємо, що, за даними слідства, Назарій Гусаков організував у соціальних мережах і телеграм-каналах кампанію зі збору грошей, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

Слідство вважає, що зібрані гроші могли використовуватися не для лікування, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

У межах розслідування слідчі провели обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також пройшли в людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту. Під час обшуків один із його друзів намагався втекти.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема, як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів.