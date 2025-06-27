Слідчі проводить обшуки в людей, яких Назарій Гусаков залучав до збору грошей на купівлю ліків

У Львові та Києві слідчі проводять обшуки в людей, яких Назарій Гусаков залучав до збору грошей на купівлю ліків. Гусакова звинувачують у масштабних махінаціях при зборі донатів, а поліція відкрила два кримінальні провадження.

Як повідомили у Національній поліції Україні 27 червня, слідчі департаменту стратегічних розслідувань проводять обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також проходять у людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту.

Поліцейські хочуть задокументувати факти нецільового використання благодійних грошей, а також встановити людей, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.

Фахівці департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптогаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.





Наразі встановлюються потерпілі, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до поліції.

Нагадаємо, 31-річного львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова підозрюють у масштабному шахрайстві зі збором грошей на лікування. Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Monobank також проводить внутрішнє розслідування через збори Назарія Гусакова.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Про виїзд Назарія за кордон 22 червня повідомив президент Володимир Зеленський.