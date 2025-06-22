Назарія Гусакова зі СМА звинувачують у масштабному шахрайстві

Співзасновник monobank Олег Гороховський відреагував на скандал з махінаціями під час зборів грошей на лікування Назарія Гусакова – львів’янина зі СМА. Сам Гороховський раніше поширював збір грошей для Гусакова та заявив, що у банку проведуть розслідування, щоб встановити, чи були порушення зі сторони працівників.

«Я одного разу поділився його збором у себе в каналі на прохання друга. Із Назарієм особисто не знайомий і ніколи не спілкувався. Менеджери Монобанку жодного сприяння Назарію в його зборах не надавали, гроші знімати не допомагали, і все з ним відбувалося на загальних підставах. Наразі проводимо додаткове розслідування, чи були порушення та що можна змінити, щоб підвищити прозорість зборів. До речі, на банці Назарія є залишки та подальші списання з Банки будуть можливі лише проти виставлених рахунків за лікування», – повідомив Гороховський.

Журналістка Ольга Худецька у соцмережі Х (колишній твіттер) заявила, що має факти нібито у Назарія Гусакова був особистий менеджер у monobank, який допомагав з фінансовим моніторингом та лімітами. Вона оприлюднила фрагменти переписок, вказуючи ім’я менеджера – Антон Гончарук.

«Він збирав гроші на лікування та зібрав чимало. Збирав, до речі, не тільки на Банку, а й на рахунки Привату. Наразі схоже, що він обманював і використав гроші не за призначенням. Мені складно тут оцінювати і виступати арбітром», – написав співзасновник monobank.

Нагадаємо, що раніше на звинувачення Назарія Гусакова у масштабному шахрайстві відреагував президент Володимир Зеленський, повідомивши, що чоловік виїхав з України, а цією справою займається МВС.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів.