Назарія Гусакова зі СМА звинувачують у масштабному шахрайстві

Львів’янин зі СМА Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві зі збором грошей на лікування, повернувся з Італії в Україну. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід – прокурори клопотають про цілодобовий домашній арешт. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Як вказано у повідомленні генпрокурора 25 березня, Назарію Гусакову вручено повідомлення про зміну підозри. Правова кваліфікація дій не змінилася, однак під час розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн. Львів’янин повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування.

За даними слідства, Назарій Гусаков організував у соціальних мережах і телеграм-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.



Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

Слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися для лікування, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби. До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема, як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Про виїзд Назарія за кордон 22 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

У межах розслідування слідчі провели обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також пройшли в людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту. Під час обшуків один із його друзів намагався втекти.