Сам підозрюваний у шахрайстві Назарій Гусаков перебуває за кордоном

У п’ятницю, 27 червня, поліція провела обшуки у близьких друзів і знайомих львів’янина Назарія Гусакова, якого підозрюють у можливому зловживанні благодійною допомогою, зібраною на лікування. Серед іншого, обшуки провели в найкращого друга і довіреної особи Назарія Гусакова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

«Під час обшуків чоловік чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхав на оперуповноваженого ДСР (департаменту стратегічних розслідувань – ред.) та травмував його», – ідеться в повідомленні.

Проте слідчі затримали чоловіка, а його автомобіль вилучили і відправили на арештмайданчик. Імовірно, саме банківську картку затриманого Назарій Гусаков використовував для збору грошей на лікування.

Довірену особу Назарія гусакова затримали 27 червня (фото РБК-Україна)

За опір поліції із застосуванням насильства затриманій довіреній особі Назарія Гусакова загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв ZAXID.NET, зранку 27 червня слідчі департаменту стратегічних розслідувань провели обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також пройшли в людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту.

Нагадаємо, 31-річного львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова підозрюють у масштабному шахрайстві зі збором грошей на лікування. Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Monobank також проводить внутрішнє розслідування через збори Назарія Гусакова.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Про виїзд Назарія за кордон 22 червня повідомив президент Володимир Зеленський.