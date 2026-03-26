Назарія Гусакова зі СМА звинувачують у масштабному шахрайстві

Печерський районний суд Києва у четвер, 26 березня, обрав запобіжний захід львів’янину Назарію Гусакову, якого підозрюють у шахрайстві зі збором грошей на лікування. Суд призначив йому нічний домашній арешт. Про це повідомило hromadske із зали суду.

У залі суду був присутній прокурор, а Назарій Гусаков і його захисниця брали участь у засіданні по відеозв'язку.

Прокурор заявив, що позаяк підозрюваний може безперешкодно перетинати кордон України через інвалідність, а також через ризик знищення доказів, сторона обвинувачення просить відправити його на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові.

Сторона захисту просила суд не застосовувати цілодобового домашнього арешту, а замінити на нічний. За словами адвокатки, Гусаков двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.

«Його здоровʼя суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозвʼязок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази», — сказала адвокатка.

Суд призначив Назарію Гусакову домашній арешт із 22:00 до 06:00. Він повинен здати закордонний паспорт та зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги.

Генпрокурор Руслан Кравченко 25 березня повідомив, що Назарій Гусаков повернувся з Італії в Україну. Йому вручили повідомлення про зміну підозри. Правова кваліфікація дій не змінилася, однак під час розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн. Львів’янин повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування.

За даними слідства, Назарій Гусаков організував у соціальних мережах і телеграм-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

Слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не для лікування, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

У межах розслідування слідчі провели обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також пройшли в людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту. Під час обшуків один із його друзів намагався втекти.