Раніше у Копанки з Івано-Франківська та Львова регулярно літали «кукурудзяники» Ан-2

Калуська районна рада провела аукціон з продажу права оренди аеродрому у селі Копанки. Переможцем торгів стала франківська компанія «Стандарт-Будінвест», повідомив ZAXID.NET у понеділок, 3 серпня, заступник голови районної ради Андрій Паньків.

Йдеться про колишній об’єкт малої авіації, зведений у середині 1960-роках для забезпечення транспортного сполучення Калуша з іншими містами на заході України.

У Копанки з Івано-Франківська та Львова регулярно літали «кукурудзяники» Ан-2, а маршрути пролягали через Коломию, Косів, Снятин і Городенку. Після розпаду СРСР авіасполучення зупинилося, востаннє легкий літак на посадковій смузі аеродрому бачили у липні 2020 року.

Об’єктом аукціону 21 липня 2026 року стали бетонне покриття, будівлі та споруди аеродрому, загальною площею майже 17 тис. м2. Право 15-річної оренди продавали зі стартовою ціною 51,2 тис. грн. Переможцем торгів стало ТОВ «Стандарт-Будінвест», яке запропонувало за лот 51,3 тис. грн. У разі підписання договору, ця сума стане вартістю щомісячної оренди летовища.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Стандарт-Будінвест» зареєстроване у 2017 році в Івано-Франківську і займається спеціалізованими будівельними роботами. Власником компанії є мешканець Калуського району Тарас Сухарник. Також він керує ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс», що входить до групи бізнесмена Любомира Костюка.

У 2025 році фірма Костюка ТД Інтернаціональ» виграла торги з продажу Хриплинського автодрому, запропонувавши за об’єкт 81 млн грн.