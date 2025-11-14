Під час аукціону вартість активу зросла у 6 тис. разів

Регіональне відділення ФДМУ в Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях продало з аукціону будівлю і територію Хриплинського автодрому. Під час торгів вартість активу зросла у 6 тис. разів. Аукціон виграла фірма «ТД Інтернаціональ», співвласником якої є депутат Івано-Франківської міської ради.

Аукціон відбувся 13 листопада. Об’єктом приватизації стали нежитлова одноповерхова будівля, площею 72 м2, дворівнева оглядова вишка та близько 3 га автодрому по вул. Автоливмашівській, 142 у селі Хриплин, біля Івано-Франківська.

За актив зі стартовою ціною в 13,5 тис. грн змагалися 24 учасники. Упродовж трьох раундів аукціону ціна зросла майже у 6 тис. разів. Переможцем торгів стала компанія «ТД Інтернаціональ», яка запропонувала за лот 81 млн грн.

Що відомо про переможця аукціону?

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «ТД Інтернаціональ», зареєстроване у липні 2021 року в Івано-Франківську, займається виробництвом сухих будівельних сумішей, цементу та добрив. Компанія належить Марині Хвальботі, Сергію Палійчуку та Любомиру Костюку.

Любомир Костюк є співвласником фірми «Торговий сервіс», яка орендує франківський центральний ринок. Його бізнес-партнер – Сергій Палійчук є депутатом Івано-Франківської міської ради від партії «Європейська солідарність».

Зазначимо, автодром у Хриплині збудували за радянських часів. У 2021 році учасники Чемпіонату України з ралі закликали владу оновити застарілий майданчик, стан якого ускладнює проведення повноцінних змагань. В останні роки автодром для тренувань використовували місцеві водії-початківці.