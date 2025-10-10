Центральний ринок в Івано-Франківську відкрили у 1989 році

Івано-Франківська міська рада уклала мирову угоду з ТОВ «Торговий сервіс», за якою орендар погодився повернути місту приміщення першого поверху критого ринку по вул. Дністровській, 5. Рішення ухвалили на сесії 10 жовтня.

Йдеться про найпопулярніший ринок Івано-Франківська, площею майже 1,5 га, що вміщує близько 2 тис. торгових місць.

З 2002 року його орендує компанія «Торговий сервіс». У 2024 році орендар подав позов проти франківської мерії, яка намагалася розірвати договір з підприємством через борги. Суд продовжив строку договору оренди ринку на період дії воєнного стану і міській раді довелося піти на мирову угоду.

«Частину приміщення центрального ринку погоджуються віддати громаді, а решта – лишається в оренді «Торгового сервісу» ще на 4 місяці після завершення воєнного стану. Я вважаю, це великий крок. Господарюємо на половині ринку», – сказав під час сесії 10 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Мирову угоду між мерією та «Торговим сервісом» має затвердити Західний апеляційний господарський суд. Після цього половиною «Центрального», а саме приміщеннями першого поверху площею 7,5 тис. м2 управлятиме комунальне підприємство «Муніципальні ринки Івано-Франківська».

Додамо, що центральний ринок в Івано-Франківську відкрили у 1989 році й передали на баланс Івано-Франківської облспоживспілки. У 2002 році ринок опинився в оренді у фірми ТОВ «Торговий сервіс», яку заснував ексдепутат міськради від «Партії регіонів» Ігор Халаменда. У наступні 15 років, поки мерія судилася з облспоживспілкою, за господарювання на «Центральному» боролися кримінальні угруповання зі Львова та Франківська.

У 2021 році Івано-Франківська міськрада почала повернення продуктового ринку у власність міста. На позачерговій сесії 18 жовтня 2021 року депутати Івано-Франківської міської ради не проголосували за мирову угоду з ТОВ «Торговий сервіс», яка б дозволила фірмі, що заборгувала місту майже три млн грн, й надалі орендувати приміщення центрального ринку.

У 2022 році мерія подала позов в Господарський суд Івано-Франківської області, вимагаючи розірвати договір через борги та повернути громаді приміщення ринку і суд визнав припинення договору законним. «Торговий сервіс» оскаржив рішення і в 2024 році добився продовження строку оренди на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати його скасування.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, нині ТОВ «Торговий сервіс» у власності франківських підприємців Любомира Костюка та Ігоря Гнипа.