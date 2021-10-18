ТОВ «Торговий сервіс» орендує приміщення ринку з 2003 року

Депутати івано-франківської міської ради не проголосували за мирову угоду з ТОВ «Торговий сервіс», яка б дозволила фірмі, що заборгувала місту майже три млн грн, й надалі орендувати приміщення центрального ринку. Перед голосуванням мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав депутатів утриматися від голосування, оскільки мерія планує повернути центральний ринок у комунальну власність.

У понеділок, 18 жовтня, депутати івано-франківської міської ради під час позачергової сесії не підтримали рішення про затвердження мирової угоди, за якою ТОВ «Торговий сервіс»» мав би сплатити 2,9 млн грн боргу за оренду приміщень центрального ринку по вулиці Дністровській, а міська рада зі свого боку не мала подавати позов про розірвання договору оренди.

Перед тим, як поставити питання на голосування міський голова Руслан Марцінків закликав депутатів утриматися від погодження мирової угоди. «Є пропозиція не підтримати, тобто відмовити щодо погодження отакої мирової угоди. Наша позиція – базар повернути в комунальну власність», – сказав Руслан Марцінків.

Жоден депутат з 39 присутніх у залі під час сесії не проголосував «за».

За інформацією Галки про можливість повернення приміщення ринку у комунальну власність заговорили у квітні 2021 року. Тоді міський голова Івано-Франківська повідомив, що центральний ринок заборгував місту два мільйони 600 тисяч гривень і якщо керівництво ринку не сплатить цю орендну плату, то влада міста почне повертати ринок у комунальну власність.

«Це буде непросто, але уже усі передумови для того є. Відповідно до законодавства, ми маємо право. Мені нецікаво, хто там, скажімо, є власником і кінцевим бенефіціаром, але громада повинна отримувати свої кошти і податки у міський бюджет», – заявив Руслан Марцінків.

За даними YouControl, ТОВ «Торговий сервіс» володіють Андрій Голумбівський та Маріанна Бакай. Саме Андрію Голумбівському свою частку продав попередній власник – місцевий підприємець Ігор Халаменда.

За інформацією Курсу у 2019 році ТОВ «Торговий сервіс» заявив про спробу рейдерського захоплення. Засновником замість Ігоря Халаменди стала Тамара Вікторівна Казанцева, а фірму перереєстрували у Дніпрі.

Новим керівником ТОВ «Торговий сервіс» став Туяхов Олександр Леонідович. За даними реєстрів, Туяхов та Казанцева зареєстровані в Андріївці Волноваського району Донецької області.

Ігор Халаменда 13 листопада юридично повернув собі ТОВ «Торговий сервіс». Міністерство юстиції скасувало записи в Єдиному державному реєстрі.

16 листопада минулого року Ігор Халаменда намагався увійти в офіс своєї фірми. Однак офіс заблокували невідомі. Поліція не втручалася. Того дня конфлікт на центральному продуктовому ринку завершився тимчасовим компромісом, який запропонувала поліція. Вдруге Халаменда намагався зайти на ринок 24 червня 2020 року, також безрезультатно.