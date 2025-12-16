На ярмарку будуть локальні фермери і ветеранський бізнес, без посередників

У Львові з понеділка, 22 грудня, упродовж двох тижнів працюватиме традиційний Різдвяний ярмарок на площі Ринок. Відповідне рішення у вівторок, 16 грудня, ухвалив виконавчий комітет ЛМР, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Щоправда, цьогоріч буде лише 20 яток з північного боку площі, що значно менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Ятки будуть відчинені з 11:00 до 22:00.

Ярмарок організовують, щоб підтримати локальний бізнес, ветеранські і соціальні ініціативи, а також зібрати допомогу для Сил оборони України.

«Ми усвідомлюємо суспільну чутливість до будь-яких святкових подій у час війни. Тому різдвяний ярмарок у Львові – це не про масові гуляння чи святкування, а про підтримку малого бізнесу, ветеранських підприємств і людей, для яких це часто є єдиною можливістю заробітку в зимовий період», – прокоментували у департаменті економічного розвитку Львівської міської ради.

Частину коштів, зібраних під час ярмарку, передадуть на підтримку українських військових. Також на локації проводитимуть благодійні збори.

На ярмарку можна буде придбати виключно крафтову продукцію від локальних виробників, зокрема фермерів, без посередників.