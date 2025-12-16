Погода у Львові без снігу й морозів, але зимовий настрій все ж можна впіймати. Ковзанки – зимова розвага як для дорослих, так і для дітей, яка зарядить святковим настроєм та подарує відчуття особливих емоцій. ZAXID.NET зібрав актуальну інформацію про ковзанки у Львові, де можна створити свято незалежно від погоди.

Ковзанка в розважальному комплексі «Медик»

Найбільша у Львові ковзанка просто неба – «Медик», розташована на вул. Горбачевського, 24. Площа арени складає 800 м² На території ковзанки цьогоріч почав працювати фургончик із гарячими напоями. Відвідувачі зможуть тут випити теплу каву, какао, чай, гарячий шоколад чи глінтвейн.

Вартість за годину катання на ковзанці у будні для дорослих – 300 грн, а для дітей віком до 14 років – 250 грн. У вихідні та святкові дні – 350 грн для дорослих, діти – 300 грн. У вартість входить прокат ковзанів. Для гостей зі своїми ковзанами ціни такі ж. У наявності є ковзани розмірами від 25 до 50.

На ковзанці діють знижки для військових та їхніх сімей. Вартість знижки – 50 % за наявності посвідчення УБД.

Для новачків на території ковзанки працює інструктор з катання. Початківці зможуть взяти індивідуальний урок.

Ковзанка працює щодня з 11:00 до 22:00.

Телефон: 0 (68) 301 45 00, сайт

Ковзанка в комплексі Emily Resort

Розташована ковзанка у Винниках на вул. Хмельницького 9Б, за 35 хвилин їзди від центру міста. Льодова арена завдовжки 35 метрів і шириною 18 метрів. Казкову атмосферу створює сяйво численних вогників. На території є роздягальня, фудкорти, де відвідувачі можуть скуштувати теплі напої чи страви.

Для початківців на території працюють інструктори, а для дітей передбачені спеціальні ляльки-помічники у вигляді пінгвінів, білочок та інших звірів, що допомагають у катанні на ковзанах. У наявності є ковзани розмірами від 25 до 50.

Вартість катання за 45 хв з понеділка по четвер для дорослих з прокатом ковзанів – 300 грн, без прокату ковзанів – 200 грн. Для дітей вартість буде 250 грн з урахуванням прокату ковзанів та 150 грн без прокату.

З п’ятниці по неділю та у святкові дні катання для дорослих обійдеться у 400 грн за умови прокату ковзанів та 250 грн без прокату. Вартість для дітей – 300 грн і відповідно без прокату ковзанів – 200 грн.

Якщо ж одного сеансу є недостатньо, на ковзанці можна придбати абонемент на безлімітний день катання, вартість варіюється від 400 до 700 грн.

Для новачків на території ковзанки працює інструктор з катання. Початківці зможуть взяти індивідуальний урок тривалістю 45 хв, вартість послуги інструктора додатково обійдеться у 400 грн для дитини та 500 грн для дорослого. Для найменших відвідувачів можна взяти на прокат ляльку для катання, яка допоможе дітям безпечно та впевнено стояти на льоді, тримати рівновагу та освоювати базові рухи на ковзанці, виконуючи роль опори та тренажера для координації. Вартість прокату ляльки-помічника з пн-чт – 350 грн, з пт-нд – 400 грн.

Відвідувачам варто врахувати і те, що на території комплексу працює «Парк новорічної ілюмінації», вхід на територію «Emily Resort» платний після 16:00. У будні з 16:00 до 21:00 для дорослих вартість входу на територію – 200 грн, а для дітей – 100 грн. У вихідні та святкові дні дитячий квиток – 150 грн, дорослий – 250 грн.

На території ковзанки діють акційні пропозиції: щочетверга діє знижка – 50% на катання, а також, якщо ви відпочиваєте великою компанією, можна також отримати знижку від -10% до -20%.

Ковзанка працює щодня: у будні з 14:00 по 20:45, у вихідні – з 12:00 до 21:45. Один сеанс катання триває 45 хв

Телефон: (032) 242 22 21, сайт.



Ковзанка «На льодах», Duck's Lake

У Львові цього року відкрила сезон ще одна нова ковзанка на вул. Стрийська, 200А, Duck's Lake. Ковзанка розташована біля озера, що створює особливу атмосферу. Територія навколо прикрашена різдвяно-новорічною декорацією. Поруч відвідувачі зможуть поласувати на фудкортах морозивом, кюртошами, гарячими напоями, глінтвейном чи наливками.

Вартість за 45 хв катання на ковзанці у будні для дорослих - 350 грн, та для дітей віком до 14 років – 300 грн. У вартість входить прокат ковзанів. Якщо ж ви маєте свої ковзани, катання обійдеться у 250 грн, як для дорослих, так і для дітей.

У вихідні дні – 400 грн для дорослих, діти – 350 грн. За наявності ковзанів – 300 грн, як для дорослих, так і для дітей.

Для новачків на території ковзанки працює інструктор з катання. Вартість уроку з інструктором у будні дні – 400 грн, у вихідні – 500 грн.

Для наймолодших відвідувачів на ковзанці пропонують фігурки-помічники, щоб у дітей перші кроки на ковзанах проходили легко та без зайвого страху. Вартість прокату у будні – 300 грн, у вихідні – 400 грн.

Для дитячих груп від 10 дітей ковзанка «На льодах» пропонує акційну пропозицію по буднях до 15:00. Для групи вартість – 200 грн за дитину.

Ковзанка працює щодня з 10:00 до 22:00.

Сайт

Ковзанка в ТРЦ King Cross Leopolis

Ковзанка у торговому центрі «King Cross Leopolis», що на вул. Стрийська, 30, працює цілий рік. Загальна площа льодової арени більше 800 м².

Вартість за 45 хв катання на ковзанці у будні та вихідні дні для дорослих – 300 грн, для дітей до 14 років – 250 грн. У вартість квитка входить оренда ковзанів. Придбати квиток можна завчасно та насолодитись ковзанкою у будь-який зручний день. На території ковзанки працює інструктор з катання.

Ковзанка працює у будні з 10:00 до 18:15 та у вихідні з 11:15 до 19:30.

Тел. (032) 229 59 11, сайт