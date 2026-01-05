Руслан Демчак з квітня 2024 року перебуває у розшуку

Німецькі правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, підозрюваного у масштабному відмиванні грошей. Про це повідомили у понеділок, 5 січня, у пресслужбі ДБР.

За даними правоохоронців, ексдепутату повідомили про підозру у маніпуляціях на фондовій біржі та відмиванні грошей ще у 2023 році. Хоч у ДБР не вказують імені фігуранта, у 2023 році підозру отримав колишній депутат від «Європейської солідарності» та ексголова парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслан Демчак.

За даними слідства, 50-річний Демчак у 2016-2018 роках за змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з держоблігаціями на фондовій біржі. Так, брокер купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю.

За попередніми підрахунками, на махінаціях зловмисники отримали близько 1 млрд грн прибутку. Особисто Демчак отримав незаконний інвестиційний прибуток у 20 млн грн, який не оподатковувався.

Після того як йому повідомили про підозру, Демчак втік за кордон. У жовтні 2025 року ДБР завершили досудове розслідування щодо екснардепа, а в лютому 2026 року планують скерувати до суду обвинувачувальний акт.

Демчака затримали у Німеччині за запитом ДБР. За даними правоохоронців строк його екстрадиції до України у спрощеному порядку може зайняти близько трьох місяців.

До слова, у квітні 2025 року Руслан Демчак отримав умовний термін у справі про оренду житла. За даними слідства, він одержав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» з вересня 2017 року по жовтень 2018 року. Слідство встановило, що насправді обвинувачений мав власний маєток в передмісті Києва й фактично в цей період проживав саме там. В результаті Демчак відшкодував завдані державі збитки та обіцяв задонатити 2 млн грн для МОЗ.