Руслан Демчак був народним депутатом з 2014 по 2019 рік

Суддя Вищого антикорупційного суду оголосив вирок у справі колишнього депутата Верховної Ради Руслана Демчака, який незаконно отримав компенсацію за винайм житла у Києві. Про це в п’ятницю, 4 квітня, повідомив Центр протидії корупції.

Як йдеться, народний депутат одержав компенсацію за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» з вересня 2017 року по жовтень 2018 року. Слідство встановило, що насправді обвинувачений мав власний маєток в передмісті Києва й фактично в цей період проживав саме там.

За умовами угоди Демчака визнали винуватим та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Також йому заборонили обіймати посади в органах державної влади протягом року, та призначили 17 тис. грн штрафу.

Передумовою укладення угоди стало відшкодування обвинуваченим майже 800 тис. грн за весь період користування готельним номером коштом держави, з яких понад 225 тис. грн становили збитки у кримінальному провадженні.



Окрім того, Демчак зобов’язався перерахувати на рахунок проєкту United24 2 млн грн для закупівлі Міністерством охорони здоров’я броньованих автомобілів швидкої допомоги.



Зазначається, що угоду з Демчаком уклали заочно, оскільки він живе за кордоном та перебуває в розшуку.

Як відомо, 50-річний Руслан Демчак був народним депутатом партії «Європейська Солідарність» у Верховній Раді VIII скликання (з листопада 2014 року по серпень 2019 року). У парламенті обіймав посаду заступника голови Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності.

З червня 2021 по листопад 2022 року Руслан Демчак працював радником з економічних питань в Посольстві України у Кореї.

У квітні 2024 року Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака за підозрою в незаконному одержанні компенсації за оренду житла у Києві.