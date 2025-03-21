Ірина Кормишкіна з чоловіком Юрієм отримала 5 років умовного терміну

Вищий антикорупційний суд виніс вирок звинувачуваній у незаконному збагаченні колишній народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій), а також її чоловіку, бізнесмену Юрію Кормишкіну. Їм призначили по 5 років умовного терміну та 22 млн грн штрафу, повідомили у пресслужбі САП у п’ятницю, 21 березня.

Хоч у пресслужбі САП не уточнили імені фігурантів, у повідомленні йдеться, що ВАКС затвердив угоду визнання винуватості, яку уклали між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, колишньою депутаткою та її чоловіком. Нагадаємо, 14 березня організація Transparency International Ukraine повідомила, що визнала провину та пішла на угоду зі слідством саме колишня нардепка Ірина Кормишкіна.

Відповідно до угоди, суд визнав ексдепутатку винуватою за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) та ч. 1 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Її чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація, відмивання злочинно отриманих доходів) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

Суд призначив Ірині Кормишкіній покарання у вигляді умовного позбавлення волі строком на 5 років із випробувальним терміном на 2 роки. Крім того, експосадовицю позбавили права протягом двох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та зобов’язали виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн. Юрію Кормишкіну також призначили п’ять років умовного позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом двох років.

Крім того, подружжя зобов’язали перерахувати 20 млн грн державному бюджету, а також 2 млн грн на потреби ЗСУ.

Зазначається, вирок Кормишкіним може бути оскаржений в Апеляційному суді протягом 30 днів.

У чому обвинувачують Ірину та Юрія Кормишкіних

У жовтні 2024 року САП та НАБУ повідомили 46-річній Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, народна депутатка у 2021 – 2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.

Того ж місяця суд обрав для Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січня 2025 року Ірині Кормишкіній оголосили ще одну підозру – в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. Невдовзі підозру також оголосили чоловіку нардепки, бізнесмену Юрію Кормишкіну. Його підозрюють у недостовірному декларуванні та легалізації майна дружини. ВАКС обрав для Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.

21 лютого Ірина Кормишкіна написала заяву про складання мандата народного депутата. Уже 25 лютого Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Кормишкіної. 14 березня Кормишкіна визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.