46-річну Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до е-декларації

Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки від фракції «Слуга народу» Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За рішення проголосували 246 народних депутатів. Зі слів Железняка, Ірина Кормишкіна особисто виступила в сесійній залі парламенту перед складанням мандата.

Ірина Кормишкіна в сесійній залі ВР перед складанням мандата (Фото Ярослава Железняка)

️Таким чином у Верховній Раді залишається 400 депутатів, а в коаліції 231 депутат. Замість Ірини Кормишкіної до фракції «Слуга народу» у Раді потрапить наступний кандидат з виборчого списку.

На право отримати депутатський мандат претендують:

Інна Сверба;

Сергій Мельник;

Юлія Палійчук.

Нагадаємо, 21 лютого народна депутатка від фракції «Слуга народу» та голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) написала заяву про позбавлення її депутатського мандата.

24 лютого комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи розглянув заяву Кормишкіної про складення депутатських повноважень.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну

У жовтні 2024 року САП та НАБУ повідомили 46-річній Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, народна депутатка у 2021 – 2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.

Того ж місяця суд обрав для Ірини Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січня 2025 року Ірині Кормишкіній оголосили ще одну підозру – в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Невдовзі підозру також оголосили чоловіку нардепки, бізнесмену Юрію Кормишкіну. Його підозрюють у недостовірному декларуванні та легалізації майна дружини. ВАКС обрав для Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.