Народна депутатка Ірина Кормишкіна склала мандат
Замість Кормишкіної до фракції «Слуга народу» у Раді потрапить наступний кандидат з виборчого списку
Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки від фракції «Слуга народу» Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За рішення проголосували 246 народних депутатів. Зі слів Железняка, Ірина Кормишкіна особисто виступила в сесійній залі парламенту перед складанням мандата.
Ірина Кормишкіна в сесійній залі ВР перед складанням мандата (Фото Ярослава Железняка)
️Таким чином у Верховній Раді залишається 400 депутатів, а в коаліції 231 депутат. Замість Ірини Кормишкіної до фракції «Слуга народу» у Раді потрапить наступний кандидат з виборчого списку.
На право отримати депутатський мандат претендують:
- Інна Сверба;
- Сергій Мельник;
- Юлія Палійчук.
Нагадаємо, 21 лютого народна депутатка від фракції «Слуга народу» та голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) написала заяву про позбавлення її депутатського мандата.
24 лютого комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи розглянув заяву Кормишкіної про складення депутатських повноважень.
У чому підозрюють Ірину Кормишкіну
У жовтні 2024 року САП та НАБУ повідомили 46-річній Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, народна депутатка у 2021 – 2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.
Того ж місяця суд обрав для Ірини Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У січня 2025 року Ірині Кормишкіній оголосили ще одну підозру – в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.
Невдовзі підозру також оголосили чоловіку нардепки, бізнесмену Юрію Кормишкіну. Його підозрюють у недостовірному декларуванні та легалізації майна дружини. ВАКС обрав для Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.