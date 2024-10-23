Суд відпустив Ірину Кормишкіну на поруки

Суд обрав запобіжний захід підозрюваній у незаконному збагаченні 46-річній депутатці від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) у вигляді особистої поруки. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у середу, 23 жовтня, повідомили, що поручителями стали голова фракції Верховної Ради України Давид Арахамія та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«У межах досудового розслідування встановили, що нардепка у 2021-2022 роках набула у власності активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За необґрунтовані активи народна депутатка через юридичну особу придбала будинок поблизу Одеси, у якому вона проживає», – йдеться у повідомленні САП.

Термін дії запобіжного заходу становить два місяці. Ірина Кормишкіна повинна повідомляти слідство про зміну свого місця та місця роботи, здати закордонний паспорт, утримуватися від спілкування зі свідками. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що Ірина Кормишкіна 17 жовтня отримала підозру у незаконному збагаченні. Вона придбала будинок за 20 млн грн, хоч за цей період її заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які вона використала на інші цілі.

Додамо, що Ірина Кормишкіна (раніше Аллахвердієва) є українською економісткою та членкинею фракції «Слуга народу». Її чоловік Юрій Кормишкін є депутатом Миколаївської облради від партії «Наш край». У Верховній Раді Кормишкіна очолює підкомітет з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

У червні 2020 року голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко потрапили у сексистський скандал, коли нібито обговорювали Ірину Кормишкіну й порівняли її з «корабельною сосною».

ГО «Центр протидії корупції» у жовтні 2022 зверталась із заявою до генпрокурора Андрія Костіна, оскільки у депутатки знайшли подарунки вартістю 14,4 млн грн та 5,3 млн грн, а також швейцарський годинник Defy Midnight за 310 тис. грн. Речі дарував нібито батько Кормишкіної, який не міг це підтвердити офіційними доходами. У січні 2024 року журналісти Bihus.Info з’ясували, що нардепка придбала Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску. Ринкова ціна авто становить 4,4 млн грн. Однак депутатка запевняла, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн.