Народна депутатка придбала будинок на Одещині за більш як 20 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці. Про це повідомили пресслужби САП та НАБУ в четвер, 17 жовтня.

Видання «Українська правда» з посиланням джерела в правоохоронних органах пише, що йдеться про 46-річну обраницю від партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву (нині – Кормишкіна).

За даними слідства, народна депутатка у 2021-2022 роках набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За ці гроші через юридичну особу вона придбала будинок на Одещині, де наразі й проживає.

«Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі», – зауважили в бюро.



Дії народної депутатки кваліфікували за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про Ірину Аллахвердієву (Кормишкіну)

Ірина Аллахвердієва (Кормишкіна) – українська економістка і політична діячка. Народна депутатка України 9-го скликання від партії «Слуга народу» як безпартійна та членкиня однойменної фракції. Дружина депутата Миколаївської облради від партії «Наш край» Юрія Кормишкіна.

У Верховній Раді Аллахвердієва є головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Також вона зазначена директоркою Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК «Уніка».

У червні 2020 року стався сексистський скандал за участю голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії і його заступника Олександра Корнієнка. На оприлюдненому відео депутати нібито обговорювали Ірину Аллахвердієву та зокрема, порівняли її з «корабельною сосною».

У жовтні 2022 року ГО «Центр протидії корупції» звернулась із заявою до генерального прокурора Андрія Костіна щодо відкриття кримінального провадження щодо Ірини Аллахвердієвої. У депутатки виявили подарунки вартістю 14,4 млн грн та 5,3 млн грн, а також швейцарський годинник Defy Midnight за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливало, що його офіційні доходи не дозволяли робити такі подарунки.

Тоді генпрокурор відмовився розпочати провадження щодо депутатки від «Слуги народу». Згодом ВАКС зобов'язав генпрокурора внести відомості щодо Аллахвердієвої. Після відкриття провадження справу передали в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів.

Також торік у січні журналісти Bihus.Info з’ясували, що восени 2022 року нардепка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску, ринкова вартість якого становить щонайменше 4,4 млн грн. Згодом політикиня заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн.