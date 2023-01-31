Журналісти розповіли про втомобілі, які депутати купили під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну

Народні депутати та їхні родини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну купили автівок на суму щонайменше 1,3 млн доларів США. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Як стало відомо журналістам-розслідувачам, наприкінці вересня 2022 року нардепка від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021-го року випуску, ціна якого щонайменше 4,4 млн грн.

Однак у коментарі журналістам вона заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн, тобто нібито в чотири рази нижче його ринкової вартості.

Bihus.Info зазначає, що наразі НАБУ розслідує кримінальне провадження, у межах якого перевіряє походження 20 млн грн, нібито подарованих Аллахвердієвій її батьком протягом 2021-2022 років.

Ще одного депутата від «Слуги народу» Олександра Горобця журналісти у серпні 2022-го року помітили під рестораном у центрі Києва на Mercedes-Benz S560 2017 року випуску вартістю 70 тис. доларів.

фото BIHUS Info

Журналістам нардеп заявив, що авто належить його другу-рітейлеру, який депутата тільки підвозить. Однак, власником автівки виявився водій, який давно працює з Горобцем і який чекав на нього під рестораном, доки нардеп перебував всередині.

Влітку 2022 року на батька нардепа від «Слуги народу» Леоніда Галушка оформили гібридний Lexus NX300H 2021-го, ціни на таку починаються від 40 тис. доларів. А на початку грудня на нього оформили ще й гібриду Volvo XC90 2022-го року, яка коштує від 55 тис. доларів.

Також журналісти зафіксували депутата в урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010-го року, який коштує від 10 тис. доларів. Усі три автомобілі мають улюблені номери нардепа з числом 9899. Bihus.Info зазначає, що раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері.

На трасі Київ-Чоп на початку січня 2023 року було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li 2019-го року. На пасажирському сидінні була жінка, схожа на нардепку від «Слуги народу» Маргариту Шол. А за кермом була людина, схожа на нібито колишнього чоловіка депутатки Василя Шола. Авто вартістю мінімум 97 тис. доларів було оформлене на матір Василя Шола у листопаді 2022 року.

Ольга Василевська-Смаглюк від «Слуги народу» у липні 2022 року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021-го року випуску. Попередньо, вона продала свої старі автомобілі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. У коментарі журналістам чиновниця повідомила, що авто коштувало близько 1,8 млн грн, а також вона подала відповідні зміни до декларації.

У травні 2022 року нардеп від «Слуг» Євгеній Брагар став власником Lexus CT200h 2012-го року. Як зазначають журналісти, це «відновлений биток», придбаний у США за 3250 доларів, водночас в Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують з 13,8 тис. доларів. Того ж місяця на сина нардепа Євгенія оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року. Ціни на такі стартують з 216 тис. доларів.

Раніше журналісти фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5M, який коштує від 169 тис. доларів, теж оформленому на його сина.

Колишній член «Суги Народу» Артем Дмитрук цьогоріч зробив привітання в Instagram із салону автомобіля Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку 35 тис. доларів.

Депутат групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський раніше приїздив до Ради на Range Rover Autobiography 2019-го року, оформленому на його дружину. А вже 7 січня 2023 року на неї був оформлений Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року, який коштує від 216 тис. доларів.

Член групи «Опозиційна платформа за життя і мир» Володимир Кальцев у вересні 2022-го року придбав Jeep Grand Cherokee 2013-го року. Ціни на такі стартують з 16,8 тис. доларів.

Його соратник Суто Мамоян раніше приїздив до Ради на Rolls-Royce Cullinan, оформленому на його дядька Арафата Мамояна. У липні 2022 року на дядька нардепа оформили новий Lexus LX500d, який коштує щонайменше 123 тис. доларів, а у вересні ще й дві Toyota Land Cruiser 300, які загалом коштують щонайменше 180 тис. доларів. Обидві Тойоти журналісти фіксували в урядовому кварталі у день пленарного засідання Ради, йдеться у матеріалі Bihus.Info.