Автомобілі ввозили як гуманітарну допомогу для ЗСУ, а насправді продавали стороннім клієнтам

CБУ спільно з прокуратурою викрили на Львівщині схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога. Ділки з Запоріжжя під виглядом волонтерів оформляли автомобілі на одну із львівських громадських організацій нібито для передачі ЗСУ, але згодом ці авто продавали для власного збагачення.

Як повідомили у п’ятницю, 19 серпня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, незаконну схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги організували декілька мешканців Запоріжжя. Автомобілі оформлялися на адресу однієї з львівських громадських організацій для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично автомобілі продавали стороннім особам з метою власного збагачення.

Одного з фігурантів затримали на гарячому під час отримання грошей

За даними слідства, за такою схемою фігуранти намагалися організувати продаж трьох автівок, загальною вартістю 12 300 доларів. СБУ вдалося затримати основного учасника схеми під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 8 400 доларів.

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання «волонтера». Йому готують підозру за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 ККУ) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.