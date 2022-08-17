Гуманітарну допомогу продавали через магазини в Черкаській та Миколаївській областіях

Шахраї продавали товари військового призначення, які надходили до України під виглядом гуманітарної допомоги. Допомогу продавали через магазини в Умані Черкаської області та також у Миколаєві та Первомайську Миколаївської області.

У середу, 17 серпня, у Держприкордонслужбі розповіли, що прикордонники спільно зі співробітниками Бюро економічної безпеки України викрили схему завезення та реалізації товарів військового призначення майже на 5 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 150 бронежилетів, турнікети, тактичні шоломи, а також приціли, тепловізори, радіостанції, монокуляри. Їх вилучили та планують передати на потреби ЗСУ. Попередня вартість – майже 5 млн грн.

Фото Держприкордонслужби

Також за результатами перевірки було встановлено, що товариство упродовж 2022 року не здійснювало жодних операцій по імпорту товарів, у тому числі подвійного використання та військового призначення. Таким чином, порушники ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).