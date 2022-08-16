За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до семи років позбалення волі

СБУ підозрює мешканця Чернівців у контрабанді холодної зброї під виглядом гуманітарної допомоги. За версією слідства, чоловік ввіз із Румунії 150 бойових ножів разом з одягом, взуттям, тканиною та іншими речами, які декларував як гуманітарну допомогу. Правоохоронці стверджують, що ножі чернівчанин збирався продавати.

Про інцидент повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області ввечері у вівторок, 16 серпня. За інформацією правоохоронців, мешканець Чернівців завозив на територію України гуманітарну допомогу – одяг, взуття, тканину та фарбу. Але у митній декларації він не вказав, що серед речей приховав 150 бойових ножів, які планував згодом продати. Товари чернівчанин віз через пункт пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією.

«Відповідно до висновків експертизи, ці ножі визнані холодною зброєю колючої дії», – уточнюють у прес-службі СБУ. Вартість вилученої холодної зброї не повідомляють.

Наразі чоловікові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 201 ККУ (контрабанда). За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до семи років позбавлення волі.