Пакунки з трамадолом були серед медикаментів, які ввозилися як гуманітарна допомога

На митному пості в Ужгороді у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter з гуманітарною допомогою виявили 100 тисяч пігулок трамадолу на мільйон гривень. Таблетки завозив перевізник у мікроавтобусі без будь-яких дозвільних документів. Товар відправлявся на адресу благодійної організації.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, мікроавтобус із гуманітарною допомогою з ЄС затримали на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді у вівторок, 9 серпня. Під час перевірки вантажу митники виявили в одній з коробок понад 100 банок трамадолу. Приблизна вартість пігулок – близько мільйон гривень.

У прес-службі митниці уточнюють, що вантаж із гуманітарною допомогою завозив в Україну перевізник на мікроавтобусі. Документів на трамадол у нього не було. Водій запевняв митників, що не ввозить нічого забороненого.

«Під час проходження митних процедур закарпатський перевізник надав супровідні документи, згідно з якими в Україну ввозилися товари у вигляді гуманітарної допомоги, це були медичні засоби та медикаменти в загальній кількості 2 вантажні піддони, 32 коробки, вагою майже 600 кг і вартістю 10,6 тис. євро. Товар відправлявся на адресу однієї з українських благодійних організацій», – йдеться у повідомленні митниці.

Коли митники перевірили Mercedes-Benz Sprinter, виявилося, що у багажнику мікроавтобуса були коробки із трамадолом – 100 банок по 1000 пігулок у кожній. На перевізника склали протокол ч. 3 статті 471 Митного кодексу України, йому загрожує штраф у сумі 5,1 тис. грн. Усі пігулки трамадолу вилучили.

У Закарпатській митниці нагадують, що речовина трамадолгідрохлорід віднесена до переліку наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів, наркотичний препарат можна ввозити в Україну тільки при наявності спеціального дозволу.