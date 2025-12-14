Загалом Росія завербувала понад 18 тис. іноземців з 128 країн

Росія розгорнула вербування найманців у містах Ірану, повідомили у пресслужбі Центру протидії дезінформації у неділю, 14 грудня. У рекламних листівках іранцям пропонують долучитися до російської армії за 20 тис. доларів та отримувати близько 2000 доларів щомісяця.

За даними ЦПД, у низці іранських міст зʼявилися листівки, в яких пропонують приєднатися до армії Росії за гроші. Оголошення веде до телеграм-каналу, який створили у листопаді 2025 року.

За приєднання до російської армії пропонують 20 тис. доларів «підйомних», а також близько 2000 доларів за кожен місяць служби. Один із рекрутерів телеграм-каналу заявив журналістам «Радіо Свобода», що кампанія координується Росією на території Ірану.

«Попри спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах. Іран — одна з найуразливіших цілей через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем», – повідомили у ЦПД.

Центр протидії дезінформації зазначив, що кампанія вербування іранців є частиною стратегії Росії для компенсації великих втрат росіян на війні проти України. ЦПД наводить оцінку розвідок, згідно з якою Росія вже завербувала понад 18 тис. іноземців зі 128 країн. Серед методів вербування – тиск, обман чи фінансова експлуатація.

Нагадаємо, раніше Bloomberg викрило депутатку парламенту Південно-Африканської Республіки та доньку колишнього президента Джейкоба Зуми, Дудузіле Зуму, на вербуванні молодих африканців для війни проти України. Щонайменше 18 людей поїхали до Росії під приводом навчань, але згодом поїхали на фронт. Сама Зума переконувала завербованих, що вони не потраплять у зону бойових дій, але потім ігнорувала їх та їхніх родичів.