Наслідки атаки на поїзд окупантів у Криму

Українські безпілотники протягом 13-14 грудня атакували російські військові обʼєкти на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок двох операцій Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій вдалося уразити дві РЛС та потяг, який перевозив пальне для окупантів, повідомили у пресслужбах ГУР та ССО.

Так, 13 грудня бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» здійснили атаку на дві дорогі радіолокаційні системи росіян – РЛС 39Н6 «каста-2Е2» та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «тріумф». На відео, яке оприлюднили розвідники, видно підліт ударних дронів до радіолокаційних систем та їхнє ураження.

Крім того, у ніч на 14 грудня підрозділи ССО здійснили атаку на Крим, застосувавши ударні дрони FP-2. Ними українські бійці уразили потяг біля селища Янтарного, який перевозив паливно-мастильні матеріали для окупантів.

На кадрах, оприлюднених ССО, видно, як дрон врізається в одну з цистерн локомотива, що рухається поблизу населеного пункту. Також на відео видно, що через атаку БпЛА зайнялася масштабна пожежа.

У пресслужбі ССО повідомили, що також уразили станцію РЕБ «Волна-2» та центр підготовки російських операторів FPV-дронів на тимчасово окупованій Донеччині.

Нагадаємо, 12 грудня ГУР показало момент ураження російського військово-транспортного літака Ан-26, який готувався до злету у тимчасово окупованому Криму. Український дрон влетів у двигун літака.